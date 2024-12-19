"Начали пинать, брать за волосы": прибывшего на вызов фельдшера избили в Костанае

Фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертизу, передает издание "Алау".

Работница скорой помощи сейчас находится в больнице.

Медик рассказала корреспондентам издания, что в тот день она в составе бригады скорой помощи прибыла на вызов.

"Нас уже встретили агрессивно. Мы начали делать свою работу — оказывать первую медицинскую помощь. Но дочери данной пациентки мешали нам, угрожали, что если мы что-то сделаем, они нас проклянут посадят в тюрьму", – поделилась фельдшер Анель Б.

Спасти женщину не удалось, несмотря на реанимационная мероприятия.

"Мы выразили соболезнование. На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Мой второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее.

После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины", — вспоминает медик.

По словам фельдшера, у нее сотрясение головного мозга, гематома височной области, ушиб живота, царапины мягких тканей лица. Девушку госпитализировали.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области изданию сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что в момент оказания первой медицинской помощи произошел конфликт между хозяевами и медиками, в ходе которого 41 и 51-летние женщины нанесли телесные повреждения фельдшеру", — сообщили в областном ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование проводится по статье "Побои".

Отметим, в Казахстане в последние месяцы участились нападения на медиков.

Так, в Актау летом было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, ведется следствие.

Ранее в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.

В начале июня полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. Стражи порядка изъяли у него нож и водворили дебошира в ИВС.

Позже стали известны подробности нападения на медика. Так, фельдшер смог сам освободиться до приезда полицейских. В результате нападения никто ранений и травм не получил.

В конце мая сообщалось, что в Алматы приехавших на вызов фельдшеров скорой помощи заперли в квартире и побили. Причиной стал отказ в госпитализации мужчины. Полиция начала дело и задержала подозреваемых.

В феврале в Темиртау двое мужчин напали на водителя скорой помощи, их задержали по "горячим следам". А в начале мая в Атырау избили фельдшера, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее депутат сената Амангельды Толамисов возмутился участившимися фактами нападения на медиков в Казахстане и предложил приравнять статус медработников к статусу полиции.