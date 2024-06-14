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Эзотерика

Упала от ударов по голове, но избиение продолжилось: пациент напал на медиков в Актобе

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Медицинские работники в форме
Медики. Иллюстративное фото: pexels.com

В Актобе пациент напал на медиков и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, инцидент случился в больнице скорой медицинской помощи в Актобе на улице Пацаева.

36-летний пациент в коридоре на втором этаже набросился на медика после того, как она ему велела вернуться в палату. Он бил женщину кулаками по голове, от этих ударов она упала, но мужчина продолжил ее избивать. 

Потом он вышел на улицу и избил еще одного сотрудника больницы и убежал. У обоих потерпевших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга.  

На беглеца возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Как выяснилось позже, мужчина страдал психическим заболеванием "органическое расстройство настроения", и в тот момент, когда он набросился на работников больницы, не осознавал, что делает. 

В суде рассмотрели уголовное дело о применении принудительных мер медицинского характера. Мать не возражала против принудительного лечения сына. Она объяснила, что он состоял на учете с 2013 года, а психическое заболевание у него появилось после службы в армии.

Суд установил, что мужчина действительно совершил хулиганство, но не отдавал отчет своим действиям. Поэтому суд постановил направить его на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.

Такое решение было мотивировано тем, что на воле актюбинец представляет опасность для общества.

Отметим, что по ст.293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Хулиганство наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

В начале июня полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. Стражи порядка изъяли у него нож и водворили дебошира в ИВС.

Позже стали известны подробности нападения на медика. Так, фельдшер смог сам освободиться до приезда полицейских. В результате нападения никто ранений и травм не получил.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2117475-upala-ot-udarov-po-golove-no-izbienie-prodolzhilos-pacient-napal-na-medikov-v-aktobe/

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