"Будут наказаны по закону": аким Костанайской области прокомментировал избиение фельдшера

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК прокомментировал случай избиения фельдшера в Костанае, передает корреспондент NUR.KZ.

"Этот случай известен, к сожалению, он произошел. Сейчас занимаются расследованием и, естественно, люди известны, кто совершил это. Они будут наказаны по закону", - заверил Кумар Аксакалов.

Однако журналисты поинтересовались, будут ли приобретаться видеожетоны для медиков в регионе.

"Что касается видеожетонов - давайте рассмотрим. Отдельно область на это наверняка не сможет пойти. Но если республика примет такое решение, то почему бы и нет. Потому что мы знаем, что был случай, по-моему, в Карагандинской области. Там тоже было нападение на сотрудника скорой помощи. Но вопрос безопасности сотрудников, врачей должен рассматриваться. На наш взгляд, конечно же, безопасность врачей должна быть на 100% обеспечена - это видеожетоны или, может быть, какие-то другие вещи, в обязательном порядке", - резюмировал глава региона.

Накануне и министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова прокомментировала избиение фельдшера скорой помощи в Костанае, отметив, что такое отношение к медработникам недопустимо. Министр также напомнила, что сейчас рассматривается вопрос введения уголовной ответственности за подобные преступления.

Напомним, несколькими днями ранее фельдшер скорой помощи из Костаная заявила, что на нее напали родные умершей женщины. Полиция возбудила дело и назначила экспертиз.

Позже в Костанайской областной станции скорой помощи рассказали подробности избиения фельдшера.

Стоит отметить, что такие инциденты часто происходят в Казахстане. Так, в сентябре этого года фельдшер из Степногорска Светлана Оксюта заявила, что ее избили пациенты. Оксюта рассказала, что к ней было применено насилие при осуществлении профессиональной деятельности, когда одна из жительниц города "по надуманным причинам" ударила ее кулаком в правый глаз, а ее дочь нанесла ей удар между левым ухом и виском.

В Актау ранее было совершено нападение на фельдшера скорой помощи. После избиения медика доставили в больницу. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан, ведется следствие.

До этого в Актобе пациент напал на медиков в больнице скорой медицинской помощи и избил их. Его мать заявила, что сын заболел после службы в армии. Суд направил мужчину на принудительное лечение в психдиспансер.

В начале июня полицейские Астаны задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. Стражи порядка изъяли у него нож и водворили дебошира в ИВС. Позже стали известны подробности нападения на медика.

После этого Министерство здравоохранения РК, в связи с неоднократными случаями нападения на медицинских работников при выполнении профессиональных обязанностей предложило ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.