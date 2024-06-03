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"Приставил к горлу нож": нападение на фельдшера в Астане прокомментировали в УОЗ

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Скорая помощь едет на вызов
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане задержали мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи. В результате никто из участников происшествия не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения города.

Ранее стало известно, что в Астане задержали мужчину, который в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате. В итоге медики вызвали полицейских, пьяного мужчину задержали. В его отношении возбуждено административное производство.

В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что инцидент произошел в минувшие выходные, медиков вызвала женщина, сообщается на сайте УОЗ города.

"По прибытии на указанный адрес медработники обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который начал вести себя агрессивно.

Когда сотрудник скорой помощи попытался провести осмотр, мужчина схватил фельдшера, затащил его в комнату и закрылся, приставив к горлу фельдшера нож. Второй фельдшер сообщил об этом старшему врачу подстанции района Алматы, вызвав полицию. Фельдшер смог вывернуться до приезда полицейских. В результате нападения ни фельдшер, ни напавший на него мужчина ранений и травм не получили", - сообщили в управлении.

В УОЗ отметили, что с января по апрель 2024 года в Астане было зафиксировано девять подобных случаев.

Напомним, в конце января в Караганде напали на водителя скорой помощи. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Тогда у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза. Задержать подозреваемого удалось лишь в начале февраля. Против него возбуждено уголовное дело.

В феврале в Темиртау двое мужчин напали на водителя скорой помощи, их задержали по "горячим следам". А в начале мая в Атырау избили фельдшера, подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее депутат сената Амангельды Толамисов возмутился участившимися фактами нападения на медиков в Казахстане и предложил приравнять статус медработников к статусу полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2111115-pristavil-k-gorlu-nozh-napadenie-na-feldshera-v-astane-prokommentirovali-v-uoz/

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