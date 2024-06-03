Пьяный мужчина напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате в Астане

Полицейские Астаны задержали мужчину, который, как рассказали в ДП, в пьяном состоянии напал на фельдшера и закрылся с ним в комнате, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на странице Департамента полиции Астаны в Instagram, скорую помощь вызвала женщина, пострадавшая в ходе конфликта с мужчиной.

"Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате", - говорится в сообщении ДП.

В итоге медики вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка задержали мужчину, изъяли у него нож и доставили дебошира в отдел.

Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге в отношении напавшего на фельдшеров мужчины возбуждено административное производство. Он водворен в комнату временного задержания.

Напомним, в конце мая сообщалось, что в Алматы приехавших на вызов фельдшеров скорой помощи заперли в квартире и побили. Причиной стал отказ в госпитализации мужчины. Полиция уже начала дело и задержала подозреваемых.

К слову, в последнее время в Казахстане участились нападения на работников скорой помощи. Так, в конце января в Карагандинской области мужчина напал на водителя скорой помощи. Подозреваемого задержали лишь в начале февраля. Дело поступило в суд по статье "Хулиганство".

В начале мая в Атырау также избили фельдшера скорой помощи. Подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело.