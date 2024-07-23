"Кто-то должен это делать": глава Минздрава рассказала, не жалеет ли, что возглавила ведомство

Глава Минздрава в кулуарах кабмина рассказала, не думала ли подать в отставку, чтобы сохранить свою репутацию, в связи со скандалами и проблемами в этой сфере, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Министерства здравоохранения Акмарал Альназарова признала, что проблемы в отрасли есть.

"Кто-то должен это делать. Проблем более чем достаточно. Но самое главное, что мы видим, где эти проблемы, видим пути их решения, работаем над ними.

В то же время у качества есть начало, но нет конца. Было поручение, сейчас мы его исполняем. Поэтому все, что зависит от Минздрава, будет максимально сделано", - заверила министр.

Сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала отчет ВАП, в котором говорится о миллиардных нарушениях в ФСМС, а также подтвердила имена нескольких уволенных чиновников, которые потеряли свои должности после того, как ВАП и Антикор выявили нарушения.

Альназарова также ответила на вопрос журналистов о том, почему работников ферросплавного завода Караганды, которые получили ожоги, везли в больницу на "ГАЗели".

Также ранее нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

Также в июне этого года сообщалось, что недовольных системой здравоохранения граждан стало больше в Казахстане. Почти 70% опрошенных казахстанцев недовольны работой национальной системы здравоохранения. Это, по данным проводивших исследование, на 10% больше, чем годом ранее, подчеркивали эксперты.

А в начале года, в ходе выступления перед новым кабмином, президент Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, раскритиковав работу системы ОСМС.

Напомним, Акмарал Альназарова стала новой главой Минздрава в феврале этого года, после обновления правительства, сменив на посту Ажар Гиният.