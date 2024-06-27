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Недовольных системой здравоохранения граждан стало больше в Казахстане

Опубликовано:

Врач измеряет артериальное давление женщины
Врач измеряет артериальное давление женщины: Freepik

Почти 70% опрошенных казахстанцев недовольны работой национальной системы здравоохранения. Это, по данным проводивших исследование, на 10% больше, чем годом ранее, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, исследование на тему удовлетворенности казахстанцев системой здравоохранения провели эксперты фармкомпании. Как результат - почти 70% опрошенных казахстанцев недовольны работой национальной системы здравоохранения. Это на 10% больше, чем годом ранее.

Такие результаты исследования, по данным специалистов, связаны с тем, что у граждан есть спрос на улучшение ситуации в сфере медицины и понимание существующих проблем.

Как показывает отчет, население не устраивает организация и качество оказания медуслуг. Однако отмечается и тот факт, что с каждым годом растет уровень доверия к врачу у казахстанцев.

"Это 2000 человек разного пола, разного возраста. Очень много позитивной обратной связи к врачу, как к точке контакта к первому. Но почти в каждом вопросе есть переживания именно о системе здравоохранения.

И рекомендации не в сторону традиционной медицины или врача, а практически вся обратная связь связана между населением и системой здравоохранения", - отмечает представитель проводившей исследование фармкомпании Наталья Гарипова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2124750-nedovolnyh-sistemoy-zdravoohraneniya-grazhdan-stalo-bolshe-v-kazahstane/

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