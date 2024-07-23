Кого уволили из Минздрава после проверки Высшей аудиторской палаты

На брифинге в кабмине глава Минздрава подтвердила имена нескольких уволенных чиновников - они потеряли свои должности после того, как ВАП и Антикор выявили нарушения, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сегодня подтвердила, что после проверок должностей лишились глава правления Наццентра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Даутбаев, глава комитета фармконтроля Нурлан Искаков и глава департамента лекарственной политики МЗ Сауле Ержанова.

"Досрочно прекращены полномочия председателя "СК-Фармация", тоже вы знаете. Это основные структуры, которые были охвачены антикоррупционной проверкой и ВАП (Высшая аудиторская палата - прим. ред.)", - добавила министр.

У Акмарал Альназаровой спросили, будут ли возмещаться денежные потери, которые появились в результате работы указанных чиновников.

"Материалы переданы в правоохранительные органы, и со стороны ВАП и Антикора, и мы со своей стороны Минздрава провели несколько служебных расследований, также все материалы были переданы в соответствующие органы - решение будет за ними", - ответила министр.

Напомним, вчера стало известно, что Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

А сегодня в Антикоре сообщили о выявлении серьезных коррупционных рисков в ТОО "СК-Фармация".

При этом на сегодняшнем брифинге глава Минздрава Акмарал Альназарова выразила мнение, что отказ от данной подведомственной организации нежелателен. Также она прокомментировала отчет ВАП, в котором говорится о миллиардных нарушениях в ФСМС.

Скандалы вокруг "СК-Фармация"

Летом 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, разгорелся скандал вокруг "СК-Фармация", когда в социальных сетях появились слухи, что в казахстанских аптеках продают медикаменты, переданные Катаром в качестве гуманитарной помощи.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководство компании, провести расследование и наказать виновных. В тот же день глава компании Берик Шарип был освобожден от должности, а позднее его задержали. 12 июля его должность занял Ерхат Искалиев.

После его назначения представители "СК-Фармация" опровергли данные о том, что Ерхат Искалиев является родственником Азата Искалиева, занимавшего пост секретаря наблюдательного совета компании.

В августе 2022 года Искалиев ответил на критику, которая поступает в адрес компании.

В ноябре того же года стало известно, что поставки жизненно важных лекарств для детей сорвались из-за того, что "СК-Фармация" расторгла договор.

В июне этого года Ерхата Искалиева освободили от должности главы "СК-Фармация".