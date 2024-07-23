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Нарушения на миллиарды тенге: в Минздраве прокомментировали отчет аудиторов

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Стратоскоп и калькулятор
Медстрахование. Иллюстративное фото: Martin Baraud/Getty Images

На брифинге правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала отчет ВАП, в котором говорится о миллиардных нарушениях в ФСМС, передает корреспондент NUR.KZ.

"По анализу ВАП (Высшей аудиторской палаты - прим. ред.) материалы все рассмотрены, дисциплинарные меры к должностным лицам на сегодняшний день приняты вплоть до увольнения ответственных руководителей.

Проводится работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, которая позволит пересмотреть подходы к политике ценообразования на лекарственные средства как в оптовом, так и розничном сегменте. Поэтому, действительно, нарушения есть, они системные, и Министерство здравоохранения сегодня работает над тем, чтобы максимально нивелировать и устранить эти замечания", - заявила глава Минздрава.

Акмарал Альназарову спросили, признает ли она, что возглавляемое ею министерство - одно из самых коррумпированных.

"Ваши вопросы не особо друг к другу относятся. Я сейчас говорю только о результатах проверки Высшей аудиторской палаты и о работе, которую проводит Министерство здравоохранения в части регулирования лекарственного оборота в Казахстане", - ответила Альназарова.

Напомним, ранее ВАП выявила нарушения в системе ОСМС на миллиарды тенге с двойными оплатами и приписками. В целом аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Среди выявленных нарушений - хроническое неосвоение средств Нацфонда, факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС, а также факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Позже в Фонде медстрахования отреагировали на итоги госаудита.

Также ранее сообщалось, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2138484-narusheniya-na-milliardy-tenge-glava-minzdrava-prokommentirovala-otchet-vysshey-auditorskoy-palaty/

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