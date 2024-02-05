Просроченными вакцинами прививали детей в Павлодаре

В Павлодарской области выявили фиктивную вакцинацию детей против кори. Также проводилась вакцинация детей просроченным препаратами, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в ходе проверки медицинских организаций на законность проведения прививочной кампании были выявлены факты нерационального использования свыше 9,5 тыс. вакцин на сумму более 21 млн тенге.

В частности, по данным прокуратуры, с централизованного склада хранения управления здравоохранения препараты отпускались в медицинские учреждения уже с истекающим сроком годности.

"В одну из поликлиник Павлодара переданы 135 доз "Пентаксима" в день истечения срока действия препарата.

В другом случае просроченными препаратами провакцинированы двое детей.

Встречной проверкой установлены факты фиктивной вакцинации несовершеннолетних против кори", - отметили в надзорном органе.

Сообщается, что по принятым прокуратурой области мерам негодные препараты утилизированы, виновные лица привлечены к ответственности.

Ситуация с корью в Казахстане

В октябре прошлого года в Казахстане зафиксировали резкую вспышку заболеваемости корью. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца в Астане стала нестабильной ситуация с заболеваемостью. Так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава рассказала, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе 2024 года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире: Казахстан оказался в рейтинге на третьем месте. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

В конце года главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в Казахстане. Подробности произошедшего озвучили представители Минздрава.

В январе в Актобе пятеро детей, заболевших корью, оказались в реанимации. Медики сообщили, что дети не были вакцинированы от болезни.