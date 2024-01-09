Где в Казахстане меньше всего вакцинированных от кори, рассказали в Минздраве

Глава Минздрава Ажар Гиният сегодня на заседании правительства рассказала о текущей эпидемической ситуации по заболеваемости корью в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила сегодня, что за последние 15 лет в Казахстане были зарегистрированы три вспышки кори – в 2005, 2015 и 2019 годах. Очередной подъем заболеваемости начался в 2023 году.

"На конец 2023 года в стране зарегистрированы 29 648 случаев кори, из них 80% (23 501 случай) приходятся на детей до 14 лет. С 1 января текущего года зарегистрированы 1674 случая кори. В декабре по сравнению с ноябрем 2023 года в 11 регионах отмечался рост заболеваемости. Тенденция к стабилизации наметилась в шести регионах – Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях, области Жетiсу. Тенденция к снижению обозначилась в трех регионах – Шымкенте, а также в Жамбылской области и области Ұлытау", – заявила она.

При этом она отметила, что стабилизации ситуации по кори удалось добиться за счет проведения плановой вакцинации против данного заболевания. В ее рамках привиты порядка 700 тыс. детей в возрасте одного года и 6 лет.

"С учетом регистрации заболеваемости корью среди непривитых детей в сентябре 2023 года были выделены средства из резерва правительства и закуплены 1,5 млн доз вакцины против кори, краснухи и паротита. С ноября проводится дополнительная вакцинация против указанных инфекций. На сегодняшний день в рамках дополнительной вакцинации привиты более 930 тыс. человек, охвачены 62%, ежедневно прививаются свыше 20 тыс. человек", – привела статистику Гиният.

Глава Минздрава отметила, что хорошие темпы вакцинации наблюдаются в области Жетiсу, Кызылординской, Туркестанской областях и Шымкенте – здесь охвачены дополнительной иммунизацией более 70% подлежащего контингента.

"Все еще низкие уровни охвата отмечаются в 7 регионах: Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане, где охват составил ниже 55%", – резюмировала Ажар Гиният.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам расширить охват иммунизацией против кори.

"Как видим, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким. В этой связи необходимо акиматам совместно с Минздравом расширить охват иммунизации против кори. Также в целом нужно активизировать вакцинацию и другими профилактическими прививками. Особое внимание уделить пропустившим плановые прививки", – поручил премьер.

Ситуация с корью в Казахстане

В конце июля прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре по Казахстану уже зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразила при этом мнение, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций, может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

28 декабря главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в нашей стране.