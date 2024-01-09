Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Где в Казахстане меньше всего вакцинированных от кори, рассказали в Минздраве

Опубликовано:

Врач набирает жидкость в шприц
Врач. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Минздрава Ажар Гиният сегодня на заседании правительства рассказала о текущей эпидемической ситуации по заболеваемости корью в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила сегодня, что за последние 15 лет в Казахстане были зарегистрированы три вспышки кори – в 2005, 2015 и 2019 годах. Очередной подъем заболеваемости начался в 2023 году.

"На конец 2023 года в стране зарегистрированы 29 648 случаев кори, из них 80% (23 501 случай) приходятся на детей до 14 лет. С 1 января текущего года зарегистрированы 1674 случая кори. В декабре по сравнению с ноябрем 2023 года в 11 регионах отмечался рост заболеваемости. Тенденция к стабилизации наметилась в шести регионах – Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской областях, области Жетiсу. Тенденция к снижению обозначилась в трех регионах – Шымкенте, а также в Жамбылской области и области Ұлытау", – заявила она.

При этом она отметила, что стабилизации ситуации по кори удалось добиться за счет проведения плановой вакцинации против данного заболевания. В ее рамках привиты порядка 700 тыс. детей в возрасте одного года и 6 лет.

"С учетом регистрации заболеваемости корью среди непривитых детей в сентябре 2023 года были выделены средства из резерва правительства и закуплены 1,5 млн доз вакцины против кори, краснухи и паротита. С ноября проводится дополнительная вакцинация против указанных инфекций. На сегодняшний день в рамках дополнительной вакцинации привиты более 930 тыс. человек, охвачены 62%, ежедневно прививаются свыше 20 тыс. человек", – привела статистику Гиният.

Глава Минздрава отметила, что хорошие темпы вакцинации наблюдаются в области Жетiсу, Кызылординской, Туркестанской областях и Шымкенте – здесь охвачены дополнительной иммунизацией более 70% подлежащего контингента.

"Все еще низкие уровни охвата отмечаются в 7 регионах: Карагандинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане, где охват составил ниже 55%", – резюмировала Ажар Гиният.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам расширить охват иммунизацией против кори.

"Как видим, охват иммунизацией против кори в некоторых регионах остается низким. В этой связи необходимо акиматам совместно с Минздравом расширить охват иммунизации против кори. Также в целом нужно активизировать вакцинацию и другими профилактическими прививками. Особое внимание уделить пропустившим плановые прививки", – поручил премьер.

Ситуация с корью в Казахстане

В конце июля прошлого года глава Минздрава Ажар Гиният сообщала, что заболеваемость корью повысилась в этом году во многих странах. При этом в Казахстане, по ее словам, случаи оказались завозными.

В октябре по Казахстану уже зафиксировали резкую вспышку заболеваемости. Врачи объяснили это отказом от прививок. В середине месяца ситуация в Астане стала нестабильной, так же дела обстояли и в Алматы.

В начале ноября в столице стартовала массовая вакцинация младенцев от кори. К концу месяца стало известно, что 30 заболевших в Казахстане детей находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава выразила при этом мнение, что при правильном и эффективном проведении массовых иммунизаций, может ожидаться стабилизация ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года.

В декабре специалисты Центра по контролю заболеваний США опубликовали статистику по заболеваемости корью в мире – Казахстан оказался в рейтинге на третьим. А по распространенности недуга ЮНИСЕФ поставил нашу страну на первое место.

28 декабря главный государственный санврач Айжан Есмагамбетова подтвердила два случая смерти детей от кори в нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054552-gde-v-kazahstane-menshe-vsego-vaktsinirovannyh-ot-kori-rasskazali-v-minzdrave/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.