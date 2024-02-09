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30 лет независимости Казахстана

"Мне кажется, он без толку": как астанчане отреагировали на возвращение масочного режима

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Девушка в маске идет по городу
Девушка в маске. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане вновь частично ввели масочный режим - в больницах и поликлиниках маски обязательны, в общественных местах - желательны. Что думают об этом сами казахстанцы, узнал телеканал "Астана".

Сегодня Минздрав решил возобновить обязательный масочный режим в медорганизациях. Для мест массового скопления людей масочный режим остается только рекомендательным. Соответствующее постановление подписал главный санврач страны.

В министерстве объясняли, что в январе по сравнению с декабрем прошлого года отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза – со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее их количество приходится на Алматы и Астану.

При этом отмечалось, что введение ограничительных мер не планируется.

"В принципе, если в абсолютных цифрах смотреть, то это рост с 200 случаев до 500 случаев. Циркулирует все тот же самый омикрон. За последние 2 недели вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом где-то на 7%. И отмечается рост ковид, то есть идет наслоение двух заболеваний", - объясняла вице-министр здравоохранения, главный санврач РК Айжан Есмагамбетова.

Между тем, как сообщает телеканал, жители главного города страны надевать маски не торопятся и считают, что коронавирус давно отступил.

"Масочный режим? Да, мне кажется, он без толку, потому что маски не каждый день все меняют. Хоть и вводится масочный режим, но все равно все друг друга заражают",

"Нет (не ношу маски - прим. ред.). Ушел же уже коронавирус", "Остальных не знаю. Сам не ношу", - признались жители Астаны.

Отметим, ранее на этой неделе сообщалось, что на территории здания мажилиса парламента в Астане с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Накануне спикер мажилиса Ерлан Кошанов ушел на больничный – у него диагностировали COVID-19. В связи с этим он отсутствовал на пленарном заседании нижней палаты парламента. Мероприятие вел его заместитель Альберт Рау.

После этого в пресс-службе президента сообщили, что советник Касым-Жомарта Токаева Канат Бозумбаев тоже ушел на больничный из-за коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2060230-mne-kazhetsya-on-bez-tolku-kak-astanchane-otreagirovali-na-vozvraschenie-masochnogo-rezhima/

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