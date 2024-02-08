В Минздраве призвали казахстанцев снова носить маски

Несмотря на то, что регионы Казахстана находятся в зеленой зоне и заболеваемость коронавирусом низкая, казахстанцев все же призывают в помещениях носить маски, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав.

О том, как складывается ситуация по КВИ в республике, рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Сообщается, что в январе, в сравнении с декабрем прошлого года, отмечается рост в 2,5 раза - с 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее количество новых случаев приходится на Алматы и Астану.

"За неделю, с 26 января по 1 февраля, в республике зарегистрировано 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев. Наибольшее количество новых случаев приходится также на Алматы (37 случаев) и Астану (21 случаев).

Вместе с тем, республика и все регионы находятся в зеленой зоне, занятость инфекционных коек составляет 1%, на лечении в стационаре находится 3 пациента", - говорится в сообщении Комитета.

В ведомстве добавили, что введение ограничительных мер не планируется.

"При этом, учитывая, что в течение последнего месяца отмечается рост заболеваемости КВИ, а также продолжается эпидсезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется носить маски в помещениях с большим скоплением людей, общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спикер мажилиса Ерлан Кошанов находится на больничном – у него диагностировали коронавирус, поэтому он отсутствовал на пленарном заседании мажилиса.

Также советник главы государства Канат Бозумбаев заболел коронавирусом и в данное время находится на больнично.

Позже стало известно о том, что в мажилисе парламента ввели масочный режим из-за коронавируса.