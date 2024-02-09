Как обстоит ситуация с коронавирусом в Астане, рассказала главный санврач

На брифинге в СК Астаны сегодня столичный санврач Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным главного санитарного врача Астаны Сархат Бейсеновой, эпидситуация по коронавирусу в столице стабильная.

"Мы находимся в зеленой зоне, при этом регистрация заболеваемости имеет место. На еженедельной основе мы проводим мониторинг, сдаем статистику о заболеваемости. В декабре был зарегистрирован 61 случай, в январе – 74 случая. В последние недели было зарегистрировано по 21 и 25 случаев.

То есть, если мы говорим, что в декабре была регистрация порядка 13-15 случаев в неделю, то в январе регистрация пошла до 18 случаев, в феврале идет небольшой рост заболеваемости до 25 случаев", – сообщила Сархат Бейсенова.

По ее словам, все случаи заражения имеют единичный характер и не связаны между собой.

"В стационаре на сегодняшний день находятся 3 пациента, все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении без клинических проявлений", – добавила санврач.

Ранее сегодня Минздрав решил вернуть масочный режим в больницах Казахстана – такое решение принял санврач.

Вчера представители МЗ сообщили, что в январе по сравнению с декабрем прошлого года отмечается рост заболеваемости коронавирусом в 2,5 раза – со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Наибольшее их количество приходится на Алматы и Астану.

При этом отмечалось, что введение ограничительных мер не планируется.

Также вчера стало известно, что на территории здания мажилиса парламента в Астане с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры. Причина – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

Накануне спикер мажилиса Ерлан Кошанов ушел на больничный – у него диагностировали COVID-19. В связи с этим он отсутствовал на пленарном заседании нижней палаты парламента. Мероприятие вел его заместитель Альберт Рау.

После этого в пресс-службе президента сообщили, что советник Касым-Жомарта Токаева Канат Бозумбаев тоже ушел на больничный из-за коронавируса.