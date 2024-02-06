Стало известно, почему Кошанова не было на пленарном заседании мажилиса

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на больничном – у него диагностировали коронавирус, передает корреспондент NUR.KZ. Этим объясняется его отсутствие на пленарном заседании мажилиса.

Сегодня на пленарном заседании мажилиса, где обсуждался важный для страны политический вопрос назначения нового главы правительства, не было Ерлана Кошанова.

Вел заседание его заместитель Альберт Рау.

У журналистов возник вопрос - где спикер.

"Он на больничном. Коронавирус", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от партии Amanat была предложена кандидатура Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.

По этому вопросу президент Токаев встретился с главами парламентских фракций в мажилисе.

Следом в мажилисе с участием президента состоялось пленарное заседание, в ходе которого мажилис одобрил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы правительства Казахстана.

Позже президент Токаев подписал соответствующий указ о назначении на пост премьер-министра Олжаса Бектенова.