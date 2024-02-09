Вернуть ношение масок в больницах решили в Казахстане

Главный санврач Казахстана подписала постановление, согласно которому в медорганизациях необходимо обеспечить использование медицинских масок, передает NUR.KZ со ссылкой на КСЭК.

Меры, указанные в постановлении главного санврача, принимаются для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (корь, коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции).

Так, руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля необходимо обеспечить:

использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков; проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Кроме этого, местным исполнительным органам областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, Центральным государственным органам, а также физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности рекомендовано носить медицинские или тканевые маски в местах массового скопления людей, во всех видах транспорта.