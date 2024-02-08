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В мажилисе парламента ввели масочный режим из-за коронавируса

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Здание мажилиса парламента РК
Здание мажилиса парламента РК. Фото: facebook.com/mazhilis.kz

По сообщению пресс-службы мажилиса парламента, в ведомстве вводят масочный режим из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с постановлением главного санитарного врача МЦ УДП Темиргалиевой А. К. от 6 февраля в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции на территории здания мажилиса парламента с 7 февраля введен обязательный масочный режим и другие профилактические меры.

Проведение совещаний и других массовых мероприятий переводится в онлайн-формат или проводится со строгим соблюдением масочного режима и санитарных норм", – сообщили в пресс-службе мажилиса.

Напомним, недавно стало известно, что спикер мажилиса Ерлан Кошанов на больничном – у него диагностировали коронавирус. В связи с этим он отсутствовал на пленарном заседании нижней палаты парламента. Мероприятие вел его заместитель Альберт Рау.

На следующий день в пресс-службе президента сообщили, что советник Касым-Жомарта Токаева Канат Бозумбаев тоже ушел на больничный из-за COVID-19.

В начале января экс-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что за последние полгода в Казахстане ежемесячно регистрировались от 100 до 400 случаев коронавируса. Умерло от COVID-19 23 человека, из них 70% – пациенты старше 60 лет. Также она высказалась о ношении масок – по ее словам, МЗ рекомендует их носить не только из-за КВИ, но и ОРВИ и гриппа.

Позже представитель Минздрава сообщила, что ситуация острыми респираторными инфекциями на сегодня по республике не вызывает тревогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2059858-v-mazhilise-parlamenta-vveli-masochnyy-rezhim-iz-za-koronavirusa/

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