Советник Токаева заболел COVID-19
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Советник главы государства Канат Бозумбаев заболел коронавирусом и в данное время находится на больничном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Подтверждаем, что советник президента Бозумбаев Канат Алдабергенович сдал положительный ПЦР-тест и сейчас находится на больничном", – говорится в сообщении пресс-службы президента.
Напомним, Канат Бозумбаев был назначен советником президента в сентябре 2023 года. До этого назначения он занимал должность акима Алматинской области с 2021 по 2022 год.
Также Бозумбаев в разные годы был акимом Жамбылской и Павлодарской областей, министром энергетики, помощником главы государства.
Отметим, что спикер мажилиса Ерлан Кошанов также находится на больничном – у него диагностировали коронавирус, поэтому он отсутствовал на пленарном заседании мажилиса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2059715-sovetnik-prezidenta-zabolel-covid-19/