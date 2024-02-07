Советник Токаева заболел COVID-19

Советник главы государства Канат Бозумбаев заболел коронавирусом и в данное время находится на больничном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Подтверждаем, что советник президента Бозумбаев Канат Алдабергенович сдал положительный ПЦР-тест и сейчас находится на больничном", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, Канат Бозумбаев был назначен советником президента в сентябре 2023 года. До этого назначения он занимал должность акима Алматинской области с 2021 по 2022 год.

Также Бозумбаев в разные годы был акимом Жамбылской и Павлодарской областей, министром энергетики, помощником главы государства.

Отметим, что спикер мажилиса Ерлан Кошанов также находится на больничном – у него диагностировали коронавирус, поэтому он отсутствовал на пленарном заседании мажилиса.