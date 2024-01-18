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QazVac еще не одобрен ВОЗ: в Минздраве назвали причины

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QazVac вакцина
QazVac. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената сегодня рассказала, почему ВОЗ до сих пор не одобрила казахстанскую вакцину против коронавируса, передает корреспондент NUR.KZ.

Главный санврач и вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова объяснила: для того, чтобы получить одобрение от ВОЗ, нужен полный цикл производства вакцины – от производства биомассы до момента розлива и упаковки.

"На сегодня запущен и есть GMP-сертификат на линию розлива. И завершается строительство второго комплекса, на базе которого будет уже биомасса готовиться. После завершения этого полного строительства, получения GMP-сертификата, это позволит получать сертификат ВОЗ не только на коронавирусную вакцину. Если в будущем мы планируем выпускать какую-то другую вакцину этим заводом, то можно будет получать сертификат на продукцию", – заверила главный санврач Казахстана.

Есмагамбетова объяснила, почему Казахстан не успел получить сертификат на продукцию до завершения пандемии.

"Мы завод начали строить с нуля. Строительство любого биофармацевтического завода – очень сложный процесс, с высокими требованиями, что требует большого количества времени. Надо отметить, что мы работу по строительству завода, введению его в эксплуатацию и запуск первой линии провели в достаточно короткие сроки", – добавила спикер.

Напомним, в конце июля 2022 года Айжан Есмагамбетова, комментируя признание ВОЗ QazVac, отметила, что признание вакцины – это достаточно сложный и длительный процесс. По ее словам, это связано с тем, что у организации очень жесткие требования.

В сентябре того же года глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что над одобрением ВОЗ они все еще работают.

По информации на официальном сайте Минздрава, вакцина QazVac – инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана.

К слову, в августе 2021 года QazVac официально зарегистрировали в Кыргызстане, а в октябре того же года вакцине присвоили сертификат халал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2056143-qazvac-esche-ne-odobren-voz-v-minzdrave-nazvali-prichiny/

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