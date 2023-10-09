Как сейчас болеют коронавирусом в Казахстане, рассказали в Минздраве

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова сегодня в кулуарах мажилиса рассказала об эпидситуации по КВИ на фоне регистрации нового штамма "Эрис", передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова заверила, что эпидситуация по КВИ в Казахстане стабильная. По ее словам, в сентябре по сравнению с августом наблюдался рост заболеваемости, но о каких-то критических показателях речи не идет.

"Да, по сравнению с августом в сентябре отмечается рост, но если абсолютные цифры посмотреть, то если в августе чуть больше 300 случаев, то в сентябре – около 500. То есть эти цифры, согласитесь, несравнимы с тем, что мы пережили в прошлом году, когда в этот же период было зарегистрировано 411 тыс. случаев", – отметила она.

По словам Есмагамбетовой, ВОЗ ведет наблюдение за штаммами "Эрис" и "Пирола".

"Самое главное в этих мутациях, чтобы не было утяжеления случаев, не было больше госпитализации, не было летальности. Сейчас мы этого не наблюдаем. Мы видим, что ситуация, в принципе, остается стабильной. (...)

Сентябрьский срез показал, что у нас по-прежнему на 100% циркулирует "Омикрон" и несколько вариантов "Омикрона", и вот на новый штамм "Эрис" приходится 25%.

Болезнь как протекает? Мы не видим, как я уже сказала, утяжеления состояния, мы не видим повышения госпитализации и не видим летальности. На сегодня всего 23 человека по стране получают лечение в условиях стационара с диагнозом КВИ. Тяжелых больных, подключенных к ИВЛ, нет. О карантинных ограничениях мы сейчас вообще не говорим", – подчеркнула санврач.

Введение карантина, указала она, связано с нагрузкой на систему здравоохранения.

"Учитываются два показателя: показатель госпитализации на 100 тыс. населения и показатель репродуктивности. Показатель госпитализации, как я уже сказала, – на всю страну всего 23 койко-места занято, никаких показаний к введению ограничительных мер нет.

Мы с вами пандемию пережили, и у нас есть наработанный опыт с точки зрения реагирования на подобного рода ЧС в области здравоохранения. То есть, это возможность быстро перепрофилировать койко-места, возможности службы ПМСП", – резюмировала главный санврач Казахстана.

Напомним, на прошлой неделе глава Минздрава Ажар Гиният заявила, что последнее исследование выявило появление в Казахстане нового штамма коронавируса "Эрис".

В целом об "Эрисе" стало известно в августе текущего года. В ВОЗ тогда заявляли, что этот штамм может быстро распространяться, однако несет низкий риск для здоровья населения. Ученые подчеркивали, что "Эрис" является подвариантом штамма "Омикрон". На тот момент отмечалось, что нет никаких доказательств того, что он может вызвать тяжелое течение заболевания.

Добавим, что согласно Новому словарю иностранных слов штамм (от нем. "stamm" – "племя", "род", "клан", "ствол") в микробиологии – чистая культура микроорганизмов или вирусов данного вида, выделенная из определенного источника (организма заболевшего животного или человека, почвы, воды и т. п.) и обладающая особыми физиолого-биохимическими свойствами.