"Китай совершил чудо": о победе над COVID-19 заявили власти КНР

Мужчина в маске. Иллюстративное фото: Stringer/Getty Images

Сегодня, 17 февраля, в Китае опубликовали заявление, в котором говорится, что страна "совершила безупречный переход от режима пандемии КВИ к нормальной жизни". Тем не менее ситуация с COVID-19 в КНР может быть не такой стабильной, как говорят власти, пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что сегодня руководство Китая объявило о "великой и решительной победе в борьбе против коронавируса".

Соответствующее заявление было обнародовано после заседания Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, которое проходило под руководством председателя КНР Си Цзиньпина.

В документе отмечается, что с ноября Китай за сравнительно короткое время совершил "безупречный переход от режима пандемии к нормальной жизни" и что ЦК принял верные решения и стратегические коррективы при оценке ситуации с пандемией.

По сообщению государственных СМИ Китая, за время пандемии коронавируса медицинской помощью в стране воспользовались более 200 млн инфицированных, вылечено почти 800 тысяч тяжело больных пациентов, при этом "смертность от COVID-19 в Китае была самой низкой в мире".

"Китай совершил чудо в истории человечества", – заявило агентство "Синьхуа", отметив, что в других странах вирус продолжает распространяться и мутировать.

В то же время Политбюро призвало 1,4 млрд жителей Китая к бдительности.

При этом, как отмечает издание, ситуация с коронавирусом в Китае остается не до конца проясненной. По оценкам функционеров из системы здравоохранения, с тех пор, как в декабре была отменена политика "нулевого COVID", вирусом заразилось более миллиарда человек.

В конце декабря стало известно, что в Китае прекратили публиковать ежедневные данные о новых случаях заражения КВИ и летальных исходах болезни. При этом американское издание Bloomberg сообщило, что крематории Китая оказались переполнены из-за резкого роста смертности от COVID-19.

Согласно официальным данным, с начала декабря до начала февраля в больницах было зарегистрировано лишь 83 150 летальных исходов. Как утверждает издание, поступает информация о том, что врачей якобы заставляют не указывать КВИ в качестве причины смерти.

Напомним, в начале декабря власти Китая ослабили ограничительные меры по контролю над коронавирусом.

Что такое "нулевой COVID"?

Китай придерживался политики "нулевого COVID" в течение трех лет.

В то время как другие страны делали ставку на вакцинацию и на то, чтобы научиться жить с вирусом, Китай пошел путем полного подавления каждой следующей вспышки и жестких ограничений. Даже из-за единичных случаев власти отправляли на локдаун целые города.

"Строгий подход удерживал случаи заболевания COVID-19 и смертность в стране на относительно низком уровне, но это также нанесло ущерб экономике и психическому здоровью людей", – заявлял CNN.

Из-за массовых блокировок в Китае начались протесты против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

Протесты из-за карантинных ограничений в Китае

В ноябре парки и музеи Пекина стали закрываться на локдаун из-за новой вспышки COVID-19. Остальные города страны возобновили практику массовых тестирований.

Через несколько дней в стране начались протесты против правительственных мер по борьбе с ковидом. Тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая. Студенты также провели демонстрации в университетах Пекина и Нанкина.

Позднее правительство Китая смягчило карантинные ограничения в стране. Чиновники в сфере здравоохранения сообщили, что вариант "Омикрон" позволит Китаю прибегнуть к менее строгим локдаунам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2009893-kitay-sovershil-chudo-o-pobede-nad-covid-19-zayavili-vlasti-knr/