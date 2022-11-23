Локдаун. Иллюстративное фото: pixabay.com

Парки и музеи Пекина закрывают на локдаун из-за новой вспышки COVID-19. Остальные города страны возобновляют практику массовых тестирований. Эксперты говорят, что новый всплеск заболеваемости усилит опасения по поводу ослабления экономики Китая, передает The Guardian.

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Китай сообщил о 28 127 новых случаях заболевания в стране в понедельник, что приближается к пику ежедневного заражения, которого страна достигла в апреле. Пекин предупредил, что столкнулся с самым серьезным испытанием пандемии на сегодняшний день, и ужесточил правила въезда в город, требуя от прибывающих из других регионов Китая пройти тестирование на COVID-19 и трехдневный карантин, прежде чем им будет разрешено покинуть свое жилье. Музеи и парки закрываются на карантин.

Аналитики надеются, что правительство, которое недавно ослабило карантинные ограничения для бизнеса, не будет вводить строгие ограничения. Однако на это надеются не все.

"Реальная картина может быть не такой радужной, как кажется", — заявили аналитики Nomura.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1998411-parki-i-muzei-pekina-zakryvayut-na-lokdaun-iz-za-novoy-vspyshki-covid-19/