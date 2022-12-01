Китай смягчил карантинные ограничения после забастовок жителей

Тест на COVID-19. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Китая смягчило карантинные ограничения в стране на фоне массовых протестов. Чиновники в сфере здравоохранения сообщили, что вариант Omicron позволит Китаю прибегнуть к менее строгим локдаунам, передает The Wall Street Journal.

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Власти призвали представителей местных исполнительных органов избегать ненужных и длительных локдаунов после того, как протестующие по всей стране выступили против строгой политики COVID Zero. Представитель министерства здравоохранения заявил, что подвариант вируса Omicron менее смертелен и протекает в более легкой форме. Поэтому власти могут позволить себе ослабить карантинные ограничения.

"Данные международного и внутреннего мониторинга подтвердили, что патогенность и вирулентность мутантных штаммов Omicron значительно слабее, чем у исходного штамма", — заявил Чан Чжаоруй, научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

На прошлой неделе протесты против строгих карантинных ограничений, на которых настаивает председатель Си Цзиньпин, начались во всех крупных городах Китая. Люди заявляли, что экономические и социальные издержки от внезапных и строгих локдаунов не дают им нормально жить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1999551-kitay-smyagchil-karantinnye-ogranicheniya-posle-zabastovok-zhiteley/