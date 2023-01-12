Минздрав Казахстана опроверг информацию об обнаружении в стране "омикрона ХВВ"

Тест. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вариант "омикрон ХВВ" в Казахстане не выявлен, завили на официальном сайте Министерства здравоохранения РК. Также в ведомстве отметили снижение заболеваемости коронавирусом.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике снизилась на 4%, с 1135 до 1089 случаев, уточнили в Минздраве.

По данным ведомства, в сутки регистрируется до 200 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 10 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР.

"Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в "зеленой" зоне. Исходя из этого, можно утверждать, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в РК стабильная", - говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаях выявлена циркуляция варианта "омикрон".

Вопреки распространяемой информации вариант "омикрон ХВВ" (кракен) в Казахстане не выявлен, заключили в Минздраве.

Отмечается, что в настоящее время доминирующим штаммом в мире остается вариант "омикрон", на долю которого приходится 99,9% исследованных образцов.

"Что касается варианта XBB, то согласно информации Всемирной организации здравоохранения, он является одним из вариантов "омикрон", который с октября 2022 года выявлен в 38 странах мира, наибольшее количество больных выявлены в Соединенных Штатах Америки", - говорится в сообщении.

Лабораторные исследования по клинической тяжести заболевания и эпидемиологической значимости продолжаются. ВОЗ продолжает изучение и эпидемиологический мониторинг варианта ХВВ.

С учетом продолжения циркуляции коронавируса настоятельно рекомендуется:

своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться;

использовать маски в местах массового скопления населения;

ограничить посещение мест массового скопления людей;

использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.

Напомним, накануне Минздрав опроверг информацию о смерти более 19 тыс. казахстанцев от КВИ в 2022 году. Как оказалось, в минувшем году от коронавируса скончалось 1005 человек.

Не так давно ученые рассказали, является ли XBB.1.5 более заразным или опасным, чем более ранние варианты коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2005164-minzdrav-kazahstana-oproverg-informatsiyu-ob-obnaruzhenii-v-strane-omikrona-hvv/