В Китае перестали публиковать ежедневные сводки по COVID-19

Тест на коронавирус. Иллюстративное фото: Tang Ming Tung / Getty Images

В Китае внезапно прекратили публиковать ежедневные данные о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией и летальных исходах болезни. Об этом объявила Национальная комиссия по здравоохранению КНР в воскресенье, 25 декабря, передает DW.

Теперь информацию о заболевших и умерших от COVID-19 будет сообщать Центр по контролю и предотвращению заболеваний в справочных и исследовательских целях. Официально никаких объяснений по этому поводу власти КНР не давали.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая не уточнила, как часто будет публиковаться подобная информация.

Напомним, из-за новой вспышки заболеваний в крупных городах Китая целые районы начали вновь закрывать на локдаун.

После этого по всей стране начались протесты. Толчком для демонстраций послужил пожар в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Тысячи людей вышли на демонстрации в Шанхае, выразить протест также решили студенты в университетах Пекина и Нанкина.

На фоне этого власти Китая решили ослабить коронавирусные ограничения по всей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2002958-v-kitae-perestali-publikovat-ezhednevnye-svodki-po-covid-19/