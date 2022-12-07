Китай ослабил коронавирусные ограничения по всей стране

Жители Китая. Иллюстративное фото: Hector Retamal/AFP via Getty Images

Власти Китая ослабили ограничительные меры по контролю над коронавирусом. Это следует из документа по оптимизации мер борьбы с COVID-19, опубликованного Государственным комитетом по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает CNN.

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая опубликовал постановление, состоящее из 10 пунктов, согласно которому жители страны, болеющие COVID-19, теперь могут изолироваться дома. Граждане Китая теперь не обязаны предъявлять паспорт здоровья при посещении общественных мест, за исключением домов престарелых, медучреждений и школ.

Кроме того, вносятся изменения и в принцип действий полного локдауна. Теперь карантины разрешены только в зонах повышенного риска, но даже в этом случае ограничения должны быть незамедлительно сняты, если в течение пяти дней подряд не будет выявлено новых случаев заболевания. Местным власти и службам запрещено блокировать пожарные лестницы, входы в квартиры или дома, чтобы жители могли эвакуироваться и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

Китайские власти в опубликованном документе подчеркнули необходимость ускорения вакцинации против COVID-19 среди пожилых людей. По словам экспертов, даже небольшое количество тяжелых случаев среди уязвимых и недостаточно вакцинированных групп, таких как пожилые люди, может перегрузить больницы, если в стране с населением 1,4 млрд человек вспыхнет инфекция.

Новые правила также упрощают внутренние поездки по Китаю. Теперь путешествующим между регионами больше не нужно предоставлять отрицательный результат теста, свой медицинский код или сдавать тесты на коронавирус по прибытии.

Помимо этого, школы, в которых не зафиксированы вспышки коронавируса, смогут возобновить обычную учебную деятельность. Смогут работать столовые, библиотеки и спортивные площадки. Школы со случаями инфицирования могут продолжать работать, если обозначат определенные зоны риска с мерами контроля.

Власти страны отменили и ограничения, которые касались покупок лекарств от простуды и повышенной температуры. С начала пандемии коронавируса для их приобретения в аптеках требовался рецепт и отрицательный текст на COVID-19.

Напомним, в ноябре парки и музеи Пекина стали закрываться на локдаун из-за новой вспышки COVID-19. Остальные города страны возобновили практику массовых тестирований.

Через несколько дней в стране начались протесты против правительственных мер по борьбе с ковидом. Демонстрации вспыхнули после пожара в жилом многоэтажном доме, в результате которого погибли 10 человек. Тысячи протестующих вышли на улицы Шанхая. Студенты также провели демонстрации в университетах Пекина и Нанкина.

Позднее правительство Китая смягчило карантинные ограничения в стране на фоне массовых протестов. Чиновники в сфере здравоохранения сообщили, что вариант "Омикрон" позволит Китаю прибегнуть к менее строгим локдаунам.

Все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR. Подпишись и будь в курсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/2000561-kitay-oslabil-koronavirusnye-ogranicheniya-po-vsey-strane/