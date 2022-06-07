Казахстан отменяет требования по паспортам вакцинации и ПЦР-справкам с 8 июня

Паспорт вакцинации. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 8 июня требования по подтверждению вакцинации и ПЦР для граждан РК и иностранцев отменены. Такое решение принято в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщается в официальном Telegram-канале правительства страны.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, МВК приняла решение отменить с 8 июня текущего года:

обязательное требование для граждан РК и иностранцев по предъявлению документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии – справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении госграницы РК.

(паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии – справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении госграницы РК. запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в 7 регионах республики.

Напомним, в марте в Казахстане отменили обязательный масочный режим, также было отменено обязательное использование приложения Ashyq. А в начале апреля Казахстан открыл сухопутные границы с соседними странами.

В мае глава Минздрава заявила, что в стране сняты все карантинные ограничения.

Стоит отметить, что за 6 июня в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1972954-kazahstan-otmenyaet-trebovaniya-po-pasportam-vaktsinatsii-i-ptsr-spravkam-s-8-iyunya/