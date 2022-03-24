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Обязательное ношение масок в помещениях отменили в Казахстане

Девушка и парень сидят за компьютерами в медицинских масках
Иллюстративное фото: chain45154 / Getty Images

Сегодня, 24 марта, состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению и распространению коронавирусной инфекции на территории РК, по итогам которого был принят ряд решений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства Казахстана.

В МВК учли стабилизацию эпидситуации в стране, поэтому были приняты следующие решения:

  • отменить обязательное ношение масок в помещениях;
  • сохранить обязательное ношение медмасок в медицинских организациях (персонал, сотрудники, пациенты, посетители);
  • сохранить рекомендательный характер ношения масок в местах массового скопления населения, общественном транспорте, в организованных коллективах;
  • разрешить кабинетную систему обучения в организациях образования.

Кроме того, власти решили расширить контингент лиц, которым разрешается вакцинация препаратом Pfizer. В список попали следующие категории населения:

  • лица, получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
  • лица, получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам;
  • лица, завершающие курс вакцинации, начатый за рубежом;
  • все группы населения, получающие ревакцинацию против COVID-19.

В завершение заседания Тугжанов поручил акиматам взять на особый контроль прививочную кампанию против коронавирусной инфекции.

Напомним, что за минувшие сутки в стране выявили всего 12 новых случаев COVID-19.

Также 11 марта было отменено обязательное ношение масок на улице и использование Ashyq. 15 марта проверка по Ashyq перестала быть обязательной в школах и детсадах Казахстана.

18 марта карантинные меры смягчили на вокзалах и в аэропортах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962008-obyazatelnoe-noshenie-masok-v-pomescheniyah-otmenili-v-kazahstane/

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