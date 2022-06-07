Коронавирус в Казахстане: за сутки инфекцию выявили у 10 человек

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За 6 июня в Казахстане зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 5 июня новые случаи заражения COVID-19 в стране зарегистрировали всего в двух областях. За 4 июня было подтверждено 7 случаев заболевания.

Новые случаи КВИ, выявленные за последние 24 часа, распределились по регионам Казахстана следующим образом:

в Нур-Султане – 3;

в Алматы – 6;

в Алматинской области – 1.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 305 798 случаев COVID-19.

Также накануне сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сдал положительный тест на коронавирус, после чего ушел на самоизоляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1972916-koronavirus-v-kazahstane-za-sutki-infektsiyu-vyyavili-u-10-chelovek/