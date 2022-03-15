В школах и детсадах Казахстана отменили проверку по Ashyq

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о снятии карантинных ограничений в организациях образования. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

В новом документе указано, что во всех регионах, входящих в "желтую" и "зеленую" зоны в матрице эпидситуации, отменяется обязательное сканирование по Ashyq в школах, детсадах и других организациях образования.

Кроме того, Есмагамбетова постановила отменить обязательное соблюдение социальной дистанции и ежедневный "входной" фильтр (измерение температуры бесконтактным термометром).

При этом подчеркивается, что использование Ashyq, соблюдение социальной дистанции и другие меры все еще могут осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

Постановление вступило в силу со вчерашнего дня, 14 марта.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Казахстане отменяют некоторые карантинные ограничения, такие как ношение масок на улице и использование Ashyq.

А накануне Минздрав подвел итоги двухлетней борьбы с COVID-19 в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960746-v-shkolah-i-detsadah-kazahstana-otmenili-proverku-po-ashyq/