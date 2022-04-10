Казахстан открывает сухопутные границы с соседними странами: что нужно знать

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Казахстан с 11 апреля снимает ограничения по сухопутной границе с Кыргызстаном, Узбекистаном и Россией. В официальном Telegram-канале МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК рассказали, что нужно знать гражданам при пересечении границ.

Решение о снятии ограничений было принято межведомственной комиссией еще 6 апреля текущего года.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением.

"Завтра - 11 апреля те, кто давно не видел своих друзей, родных и близких смогут без ограничений пересечь пропускные посты", - говорится в сообщении МВК.

Тем не менее, казахстанцам напомнили, что сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Или же можно предъявить документ/паспорт о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории РК, а также иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.

Напомним, что на прошлой неделе состоялось заседание МВК по нераспространению коронавируса, на котором были приняты решения по снятию ряда ограничений после стабилизации эпидситуации в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964339-kazahstan-otkryvaet-suhoputnye-granitsy-s-kyrgyzstanom-uzbekistanom-i-rossiey-chto-nuzhno-znat/