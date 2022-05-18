Все карантинные ограничения сняли в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала об эпидситуации по коронавирусу в Казахстане - по словам глава Минздрава, в стране сняты все карантинные ограничения, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила Гиният, к этому часу эпидситуация в стране стабильная.

"Эпидситуация по коронавирусу стабильная во всех регионах страны. В среднем по стране в сутки регистрируется около 10 случаев КВИ. Более 95% пациентов выздоровели", - сообщила министр.

В связи с этим, добавила она, принято решение снять все карантинные меры по стране.

Напомним, в конце марта в Казахстане отменили обязательный масочный режим. В начале апреля Казахстан открыл сухопутные границы с соседними странами.

Между тем на прошлой неделе стало известно, что в 12 регионах страны выявили циркуляцию штамма коронавируса "стелс-омикрон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969835-vse-karantinnye-ogranicheniya-snyali-v-kazahstane/