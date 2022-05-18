Все карантинные ограничения сняли в Казахстане
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Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала об эпидситуации по коронавирусу в Казахстане - по словам глава Минздрава, в стране сняты все карантинные ограничения, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщила Гиният, к этому часу эпидситуация в стране стабильная.
"Эпидситуация по коронавирусу стабильная во всех регионах страны. В среднем по стране в сутки регистрируется около 10 случаев КВИ. Более 95% пациентов выздоровели", - сообщила министр.
В связи с этим, добавила она, принято решение снять все карантинные меры по стране.
Напомним, в конце марта в Казахстане отменили обязательный масочный режим. В начале апреля Казахстан открыл сухопутные границы с соседними странами.
Между тем на прошлой неделе стало известно, что в 12 регионах страны выявили циркуляцию штамма коронавируса "стелс-омикрон".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969835-vse-karantinnye-ogranicheniya-snyali-v-kazahstane/