Пять казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане за сутки выявлено пять заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

За вчера, 3 июня, в Казахстане зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Эпидситуация в разрезе регионов за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

в городе Нур-Султан – 1,

в городе Алматы – 3,

в Карагандинской области – 1.

Отметим, что этот показатель на немного меньше, чем было зафиксировано сутками ранее - тогда в стране зарегистрировали девять случаев заражения. При этом с 29 мая по 2 июня в Казахстане ежедневно регистрировали по 5 новых случаев заражения коронавирусом, в основном лишь в Нур-Султане и Алматы.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 774 случая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1972517-pyat-kazahstantsev-zarazilis-covid-19-za-sutki/