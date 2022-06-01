Россия предложила Северной Корее поставить свои вакцины от COVID-19

Женщина покупает лекарство в аптеке в Пхеньяне. Фото: KIM WON JIN/AFP via Getty Images

Россия предложила северокорейским властям поставить собственные вакцины от коронавируса, лекарства и тесты. Однако ответа они не получили, передает РИА Новости.

Кроме того, Россия предложила направить своих специалистов в КНДР.

"Хотя корейские власти по поводу содействия в преодолении эпидемии коронавируса к российской стороне не обращались, мы по своей инициативе предложили коллегам поставить сюда вакцины, лекарства и тест-системы, командировать специалистов", – заявили в посольстве России в КНДР.

Отмечается, что ответа на предложение еще не было. Однако, если российская инициатива заинтересует Северную Корею, то, как отметили в посольстве, они постараются "сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне".

Ранее сообщалось, что правительство Северной Кореи до сих пор не отвечает на призыв Южной Кореи помочь со вспышкой коронавирусной инфекции в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1971968-rossiya-predlozhila-severnoy-koree-postavit-svoi-vaktsiny-ot-covid-19/