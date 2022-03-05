Здоровье
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Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в Казахстане

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За прошедшие сутки коронавирус в Казахстане выявили еще у 220 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Накануне сообщалось о 253 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее выявили такое же количество заболевших COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 303 536 случая заражения КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация за последние 24 часа выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 18,
  • в Алматы – 66,
  • в Шымкенте – 4,
  • в Акмолинской области –7,
  • в Актюбинской области – 3,
  • в Алматинской области – 11,
  • в Атырауской области – 0,
  • в ВКО – 10,
  • в Жамбылской области – 5,
  • в ЗКО – 5,
  • в Карагандинской области – 6,
  • в Костанайской области – 31,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 2,
  • в Павлодарской области – 12,
  • в СКО – 37,
  • в Туркестанской области – 3

Отметим, что на днях все регионы Казахстана перешли в "зеленую" зону по темпам распространения КВИ. Замглавы ДСЭК Алматы Асель Калыкова сообщила, что отменять масочный режим в городе пока не планируется, несмотря на улучшение эпидситуации. Также в ДСЭК заявляли, что более чем в 8 раз снизилась недельная заболеваемость КВИ в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959400-sutochnaya-zabolevaemost-covid-19-snizilas-v-kazahstane/

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