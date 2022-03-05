Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За прошедшие сутки коронавирус в Казахстане выявили еще у 220 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Накануне сообщалось о 253 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее выявили такое же количество заболевших COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 303 536 случая заражения КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация за последние 24 часа выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 18,

в Алматы – 66,

в Шымкенте – 4,

в Акмолинской области –7,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 11,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 10,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 31,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 37,

в Туркестанской области – 3

Отметим, что на днях все регионы Казахстана перешли в "зеленую" зону по темпам распространения КВИ. Замглавы ДСЭК Алматы Асель Калыкова сообщила, что отменять масочный режим в городе пока не планируется, несмотря на улучшение эпидситуации. Также в ДСЭК заявляли, что более чем в 8 раз снизилась недельная заболеваемость КВИ в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959400-sutochnaya-zabolevaemost-covid-19-snizilas-v-kazahstane/