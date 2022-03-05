Суточная заболеваемость COVID-19 снизилась в Казахстане
За прошедшие сутки коронавирус в Казахстане выявили еще у 220 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
Накануне сообщалось о 253 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, днем ранее выявили такое же количество заболевших COVID-19.
Всего в стране подтверждено 1 303 536 случая заражения КВИ.
В разрезе регионов эпидситуация за последние 24 часа выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 18,
- в Алматы – 66,
- в Шымкенте – 4,
- в Акмолинской области –7,
- в Актюбинской области – 3,
- в Алматинской области – 11,
- в Атырауской области – 0,
- в ВКО – 10,
- в Жамбылской области – 5,
- в ЗКО – 5,
- в Карагандинской области – 6,
- в Костанайской области – 31,
- в Кызылординской области – 0,
- в Мангистауской области – 2,
- в Павлодарской области – 12,
- в СКО – 37,
- в Туркестанской области – 3
Отметим, что на днях все регионы Казахстана перешли в "зеленую" зону по темпам распространения КВИ. Замглавы ДСЭК Алматы Асель Калыкова сообщила, что отменять масочный режим в городе пока не планируется, несмотря на улучшение эпидситуации. Также в ДСЭК заявляли, что более чем в 8 раз снизилась недельная заболеваемость КВИ в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959400-sutochnaya-zabolevaemost-covid-19-snizilas-v-kazahstane/