На "формальную" работу некоторых объектов-участников Ashyq указал главсанврач

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главный санврач Алматы Касымхан Алпысбайулы указал на брифинге на "формальную работу" некоторых объектов-участников проекта Ashyq, передает корреспондент NUR.KZ.

Касымхан Алпысбайулы сообщил, что основными местами заражения КВИ, как и ранее, являются объекты торговли, общественный транспорт и рынки.

"Возросло количество заражений на объектах-участниках проекта Ashyq - с 8 до 10%, что свидетельствует о частично формальной работе Ashyq на их входных группах и несознательности больных граждан, нарушающих домашний карантин.

За нарушения режима самоизоляции по городу Алматы только за неделю выявлены 16 физических лиц с "красным" статусом. Они оштрафованы по 30 МРП", - добавил спикер.

Также, по его словам, анализ заболевших по возрастам за последние 7 дней показал, что риску заражения омикрон-штаммом подвержены лица в возрасте 60 лет и старше.

Заражения среди детей до 14 лет остаются на прежнем, достаточно высоком уровне – 17%, как и заражения пенсионеров в возрасте 70 лет и старше – 16%. Число заражений среди детей до 1 года за последние 7 дней составило 2,9% (22 случая).

Напомним, сегодня главный санврач Алматы объяснял, почему так резко снизилась заболеваемость КВИ в городе. Кроме того, на брифинге отвечали на вопрос о том, будут ли отменять масочный режим после перехода мегаполиса в "зеленую" зону.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959269-na-formalnuyu-rabotu-nekotoryh-obektov-uchastnikov-ashyq-ukazal-glavsanvrach/