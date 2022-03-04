Отменят ли масочный режим в Алматы после перехода в "зеленую" зону

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замглавы ДСЭК города Алматы Асель Калыкова на рассказала, должны ли горожане соблюдать масочный режим после перехода мегаполиса в "зеленую" зону по КВИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер сообщила, что отменять масочный режим в городе пока не планируется.

"То, что на сегодняшний день Алматы находится в "зеленой" зоне по КВИ, не означает, что у нас пятая волна эпидемии коронавирусной инфекции завершена.

Она все так же продолжается, и, тем самым, о том, что должен быть отменен масочный режим, как и карантинные меры - этот вопрос не стоит, и на сегодняшний день не рассматривается", - сказала Асель Калыкова.

Замглавы ДСЭК также порекомендовала жителям города не посещать места массового скопления людей из-за риска заражения КВИ.

"Пятая волна заболеваемости КВИ продолжается. Каждый, конечно, решает сам, принимать участие в массовых мероприятиях или нет.

Но мы, как эпидемиологи, все-таки призываем население воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также соблюдать масочный режим, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами и соблюдать социальную дистанцию", - резюмировала спикер.

Напомним, что 1 марта Алматы перешел в "зеленую" зону по КВИ. Накануне из "желтой" зоны в "зеленую" перешел последний оставшийся регион страны.

Сегодня утром сообщалось о 253 новых случаях COVID-19 за прошедшие сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959259-otmenyat-li-masochnyy-rezhim-v-almaty-posle-perehoda-v-zelenuyu-zonu/