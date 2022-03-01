Более чем в 8 раз снизилась недельная заболеваемость КВИ в Алматы

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Недельная заболеваемость коронавирусом в Алматы снизилась более чем в 8 раз, об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент NUR.KZ.

С 1 марта Алматы перешел в "зеленую" зону. За прошедшие сутки в мегаполисе было выявлено 94 случая заболевания коронавирусом. Как отмечают в городском ДСЭК, пятая волна заболеваемости COVID-19 подходит к последней фазе своего развития.

Недельная заболеваемость по сравнению с первой неделей февраля снизилась более чем в 8 раз. Например, за первую неделю февраля было зарегистрировано 8533 случая заражения вирусом, за вторую - 4301 случай, за третью неделю - 2468 случаев, и за четвертую - 949 случаев.

"Значительное и быстрое снижение заболеваемости в мегаполисе происходит благодаря коллективному иммунитету, который составил 60% (54,7% вакцинированных + 5% переболевших за последние 6 месяцев) при высокой эффективности вакцин против заражения штаммом "омикрон" (заболели только 0,7% привитых).

С учетом перенесших легкие и бессимптомные формы коронавируса "на ногах" и не обратившихся за диагностикой и медицинской помощью, коллективный иммунитет в городе еще выше", - сообщили в ДСЭК.

В ведомстве напомнили о продолжении действия масочного режима в общественных местах и строгом соблюдении противоэпидемических мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958688-bolee-chem-v-8-raz-snizilas-nedelnaya-zabolevaemost-kvi-v-almaty/