Все регионы Казахстана перешли в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Последний регион Казахстана покинул "желтую" зону в матрице оценки эпидситуации в регионах. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Актуальная на утро 3 марта матрица оценки эпидситуации выглядит следующим образом:

в "красной" зоне нет регионов,

нет регионов, в "желтой" зоне пусто;

пусто; в "зеленой" зоне - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Последней "желтую" зону покинула Северо-Казахстанская область, за пару дней до нее в "зеленую" зону перешел Алматы.

Отметим, последние дни в Казахстане значительно снизилось число случаев заражения КВИ - за минувшие сутки в стране зарегистрировали всего 253 случая заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958995-vse-regiony-kazahstana-pereshli-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/