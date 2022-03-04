253 случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 3 марта, коронавирус в Казахстане выявили еще у 253 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Примечательно, что накануне суточный прирост составил 253 случая, как и сегодня. За сутки до этого сообщалось о 260 новых зараженных КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 24

Алматы - 68

Шымкент - 8

Акмолинская область - 6

Актюбинская область - 1

Алматинская область - 7

Атырауская область - 6

Восточно-Казахстанская область - 11

Жамбылская область - 6

Западно-Казахстанская область - 9

Карагандинская область - 16

Костанайская область - 29

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 17

Северо-Казахстанская область - 39

Туркестанская область - 1

Всего в Казахстане зарегистрировали 1 303 316 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959201-253-sluchaya-zarazheniya-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane/