Здоровье
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253 случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Казахстане

Бабушка в маске идет по улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За минувшие сутки, 3 марта, коронавирус в Казахстане выявили еще у 253 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Примечательно, что накануне суточный прирост составил 253 случая, как и сегодня. За сутки до этого сообщалось о 260 новых зараженных КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 24
  • Алматы - 68
  • Шымкент - 8
  • Акмолинская область - 6
  • Актюбинская область - 1
  • Алматинская область - 7
  • Атырауская область - 6
  • Восточно-Казахстанская область - 11
  • Жамбылская область - 6
  • Западно-Казахстанская область - 9
  • Карагандинская область - 16
  • Костанайская область - 29
  • Кызылординская область - 1
  • Мангистауская область - 4
  • Павлодарская область - 17
  • Северо-Казахстанская область - 39
  • Туркестанская область - 1

Всего в Казахстане зарегистрировали 1 303 316 случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959201-253-sluchaya-zarazheniya-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane/

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