253 случая заражения COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
За минувшие сутки, 3 марта, коронавирус в Казахстане выявили еще у 253 человек. Новые данные об эпидситуации опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Примечательно, что накануне суточный прирост составил 253 случая, как и сегодня. За сутки до этого сообщалось о 260 новых зараженных КВИ.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 24
- Алматы - 68
- Шымкент - 8
- Акмолинская область - 6
- Актюбинская область - 1
- Алматинская область - 7
- Атырауская область - 6
- Восточно-Казахстанская область - 11
- Жамбылская область - 6
- Западно-Казахстанская область - 9
- Карагандинская область - 16
- Костанайская область - 29
- Кызылординская область - 1
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 17
- Северо-Казахстанская область - 39
- Туркестанская область - 1
Всего в Казахстане зарегистрировали 1 303 316 случаев заражения КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959201-253-sluchaya-zarazheniya-covid-19-zaregistrirovali-v-kazahstane/