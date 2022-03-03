Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 253 случаев

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Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за последние сутки, 2 марта, коронавирус подтвердился еще у 253 жителей Казахстана.

Отметим, накануне суточный прирост составил 260 случаев заражения, за сутки до этого сообщалось о 228 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 15

Алматы - 80

Шымкент - 2

Акмолинская область - 7

Актюбинская область - 2

Алматинская область - 10

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 12

Жамбылская область - 3

Западно-Казахстанская область - 10

Карагандинская область - 41

Костанайская область - 16

Кызылординская область - 4

Павлодарская область - 15

Северо-Казахстанская область - 32

Туркестанская область - 1

За все время пандемии в Казахстане коронавирус подтвердился у 1 303 063 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958985-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-253-sluchaev/