Здоровье
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Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 253 случаев

Мужчин держит в руке пробирку
Иллюстративное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за последние сутки, 2 марта, коронавирус подтвердился еще у 253 жителей Казахстана.

Отметим, накануне суточный прирост составил 260 случаев заражения, за сутки до этого сообщалось о 228 новых зараженных.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 15
  • Алматы - 80
  • Шымкент - 2
  • Акмолинская область - 7
  • Актюбинская область - 2
  • Алматинская область - 10
  • Атырауская область - 3
  • Восточно-Казахстанская область - 12
  • Жамбылская область - 3
  • Западно-Казахстанская область - 10
  • Карагандинская область - 41
  • Костанайская область - 16
  • Кызылординская область - 4
  • Павлодарская область - 15
  • Северо-Казахстанская область - 32
  • Туркестанская область - 1

За все время пандемии в Казахстане коронавирус подтвердился у 1 303 063 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958985-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-253-sluchaev/

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