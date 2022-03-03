Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 253 случаев
Новые данные об эпидситуации в Казахстане опубликовал официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz - за последние сутки, 2 марта, коронавирус подтвердился еще у 253 жителей Казахстана.
Отметим, накануне суточный прирост составил 260 случаев заражения, за сутки до этого сообщалось о 228 новых зараженных.
В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 15
- Алматы - 80
- Шымкент - 2
- Акмолинская область - 7
- Актюбинская область - 2
- Алматинская область - 10
- Атырауская область - 3
- Восточно-Казахстанская область - 12
- Жамбылская область - 3
- Западно-Казахстанская область - 10
- Карагандинская область - 41
- Костанайская область - 16
- Кызылординская область - 4
- Павлодарская область - 15
- Северо-Казахстанская область - 32
- Туркестанская область - 1
За все время пандемии в Казахстане коронавирус подтвердился у 1 303 063 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958985-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-253-sluchaev/