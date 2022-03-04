Почему в Алматы резко снизилась заболеваемость КВИ, объяснил главный санврач

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главный санврач Алматы Касымхан Алпысбайулы на брифинге РСК рассказал, по какой причине мегаполис перешел в "зеленую" зону по коронавирусной инфекции столь быстро и стремительно, передает корреспондент NUR.KZ.

Алпысбайулы сообщил, что к этому часу Алматы находится в "зеленой" зоне по КВИ.

По его словам, регистрация КВИ продолжает снижаться: за последние сутки зарегистрировано 68 случаев, суточный прирост снизился до 0,03. При этом еще неделю назад регистрировалось 144 случая в сутки при суточном приросте 0,04.

"Значительное и быстрое снижение заболеваемости происходит благодаря возрастанию коллективного иммунитета, который составил более 59% при высокой эффективности вакцин против заражения омикрон-штаммом (заболели только 3,5% привитых), и связанному в связи с этим уменьшению источников инфекции. Ревакцинированы на сегодня более 254 тыс. человек, получивших вакцину более 6 месяцев назад", - объяснил он.

Между тем, главный санврач Алматы предположил, что показатель коллективного иммунитета может быть выше приблизительно на 5% с учетом того, что не все заразившиеся КВИ в свое время обращались за диагностикой и медицинской помощью.

По этой причине, как пояснил Касымхан Алпысбайулы, они не попали в официальную статистику.

Напомним, ранее на брифинге был дан ответ на вопрос о том, отменят ли масочный режим после перехода Алматы в "зеленую" зону по КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959267-pochemu-v-almaty-rezko-snizilas-zabolevaemost-kvi-obyasnil-glavnyy-sanvrach/