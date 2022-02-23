Число новых заболевших COVID-19 выросло в Казахстане
Согласно последним данным статистики, почти 600 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что суточный прирост заразившихся КВИ в Казахстане заметно снизился за последние дни. Так, если за 19 февраля этот показатель составлял 847 случаев, то за 20 февраля в Минздраве сообщили всего о 627 случаях.
Тенденция продолжилась и накануне: за 21 февраля в стране выявили всего 483 случая заражения коронавирусом.
Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировали в Алматы. Ситуация в других регионах страны выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 69;
- в городе Алматы – 206;
- в городе Шымкент – 5;
- в Акмолинской области –22;
- в Актюбинской области – 7;
- в Алматинской области – 36;
- в Атырауской области – 12;
- в ВКО – 27;
- в Жамбылской области – 4;
- в ЗКО – 14;
- в Карагандинской области – 33;
- в Костанайской области – 42;
- в Кызылординской области – 2;
- в Мангистауской области – 12;
- в Павлодарской области – 43;
- в СКО – 62;
- в Туркестанской области – 2.
Всего в стране за время пандемии выявили 1 300 164 случая заболевания КВИ.
Напомним, накануне сообщалось, что суточная заболеваемость КВИ в стране снизилась в 34 раза за последний месяц. Тем не менее, казахстанцев предупредили о том, что вариант коронавируса "омикрон" был обнаружен уже во всех регионах республики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957390-pochti-600-chelovek-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/