Число новых заболевших COVID-19 выросло в Казахстане

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Согласно последним данным статистики, почти 600 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что суточный прирост заразившихся КВИ в Казахстане заметно снизился за последние дни. Так, если за 19 февраля этот показатель составлял 847 случаев, то за 20 февраля в Минздраве сообщили всего о 627 случаях.

Тенденция продолжилась и накануне: за 21 февраля в стране выявили всего 483 случая заражения коронавирусом.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировали в Алматы. Ситуация в других регионах страны выглядит так:

в городе Нур-Султан – 69;

в городе Алматы – 206;

в городе Шымкент – 5;

в Акмолинской области –22;

в Актюбинской области – 7;

в Алматинской области – 36;

в Атырауской области – 12;

в ВКО – 27;

в Жамбылской области – 4;

в ЗКО – 14;

в Карагандинской области – 33;

в Костанайской области – 42;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 12;

в Павлодарской области – 43;

в СКО – 62;

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране за время пандемии выявили 1 300 164 случая заболевания КВИ.

Напомним, накануне сообщалось, что суточная заболеваемость КВИ в стране снизилась в 34 раза за последний месяц. Тем не менее, казахстанцев предупредили о том, что вариант коронавируса "омикрон" был обнаружен уже во всех регионах республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957390-pochti-600-chelovek-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/