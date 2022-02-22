Планируют ли отказаться от Ashyq и масочного режима в Казахстане, ответил Тугжанов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в кулуарах расширенного заседания коллегии Минкультуры по вопросам туризма рассказал о планах по дальнейшему смягчению карантинных мер в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили, что власти последнее время поэтапно смягчают карантинные меры, и в этой связи поинтересовались, будет ли эта тенденция продолжаться.

"Так и останется. Усиливаться (карантинные меры - прим. ред.) не будут. Мы сейчас не думаем о новых ограничениях, мы рассматриваем вопросы дальнейшего смягчения карантинных мер", - сообщил Ералы Тугжанов.

В том числе, по его словам, отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев.

Также разрешен въезд гражданам 30 иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР теста. Эти меры, с его слов, направлены на развитие туризма.

Между тем, по его словам, на сегодня нет планов отказаться от системы Ashyq и масочного режима.

"Мы пока еще не отказываемся, нужно немного терпения. И вас я призываю набраться терпения. По ситуации дождемся. Я же сказал, что в ряде стран у нас есть определенный рост заболеваемости КВИ. В 34 странах мира сегодня наблюдается этот рост. Поэтому нужно в этом вопросе соблюдать определенные меры. Масочный режим еще никто не отменял, социальную дистанцию нужно соблюдать", - резюмировал заместитель премьер-министра.

Напомним, ранее глава Минздрава заявила, что в Казахстане наблюдается положительная динамика показателей эпидситуации - за последний месяц среднесуточное количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией снизилось в 34 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957319-planiruyut-li-otkazatsya-ot-ashyq-i-masochnogo-rezhima-v-kazahstane-otvetil-tugzhanov/