Омикрон-штамм коронавируса выявили во всех регионах Казахстана

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Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства озвучила результаты мониторинга циркулирующих штаммов коронавируса в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният сообщила, что в феврале завершено очередное генотипирование положительных образцов.

"Выявлена циркуляция варианта "омикрон" во всех регионах страны, она составила 72% от общего числа исследованных образцов", - добавила она.

По словам главы Минздрава, во всех регионах наряду с омикрон-штаммом продолжает циркулировать дельта-штамм - результаты анализов показали, что он встречается в 25% случаев от общего числа образцов.

Между тем в Казахстане продолжает улучшаться эпидситуация - за последние сутки в стране зарегистрировали менее полутысячи случаев заражения КВИ. В "зеленую" зону уже перешли вся республика в целом, столица и еще 12 регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957214-omikron-shtamm-vyyavili-vo-vseh-regionah-kazahstana/