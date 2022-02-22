В 34 раза снизилась суточная заболеваемость КВИ в Казахстане за месяц

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На заседании правительства глава Минздрава заявила, что в Казахстане наблюдается положительная динамика показателей эпидситуации - за последний месяц среднесуточное количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией снизилось в 34 раза, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Казахстане эпидситуация по коронавирусной инфекции стабилизируется, ежесуточный прирост заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1 200 случаев.

(...) Число лиц, получающих стационарное лечение снизилось в 2,3 раза, амбулаторных больных - в 5,1 раза. На сегодня в организациях здравоохранения продолжают лечение более 30 тысяч пациентов, из них 86% (26 648 пациентов) - на амбулаторном уровне", - сообщила Ажар Гиният.

При этом, как отметила министр, за последний месяц занятость инфекционных коек снизилась с 38% до 17%, реанимационных - с 20% до 14%.

По словам Гиният, двумя компонентами в стране привились 9,4 млн человек - это почти 50% казахстанцев. Ревакцинацию прошли 2,43 млн человек.

Отметим, что за последние сутки в стране подтвердились всего 483 новых случая заражения коронавирусом. При том, что месяц назад этот показатель превышал 15 тысяч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957216-v-34-raza-snizilas-sutochnaya-zabolevaemost-kvi-v-kazahstane-za-mesyats/