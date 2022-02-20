Менее тысячи человек заразились коронавирусом за минувшие сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

За 19 февраля на территории Казахстана выявили 847 новых случаев КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Наибольшее число новых случаев КВИ выявили в Алматы. Кроме того, это единственный город, в котором суточный прирост заболевших больше 100.

Региональная ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:

в городе Нур-Султан – 61;

в городе Алматы – 263;

в городе Шымкент – 9;

в Акмолинской области –42;

в Актюбинской области – 14;

в Алматинской области – 65;

в Атырауской области – 6;

в ВКО – 43;

в Жамбылской области – 12;

в ЗКО – 20;

в Карагандинской области – 72;

в Костанайской области – 73;

в Кызылординской области – 2;

в Мангистауской области – 7;

в Павлодарской области – 73;

в СКО – 84;

в Туркестанской области – 1.

Отметим, что заболеваемость КВИ в стране продолжает снижаться. Так, за последние несколько дней ежедневный прирост упал с отметки в более чем 1,5 тыс. заболевших до 1 тыс. заболевших накануне и менее 1 тыс. сегодня.

Всего за время пандемии в стране подтверждено 1 298 456 случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956952-chislo-zarazivshihsya-kvi-za-sutki-nazvali-v-minzdrave/