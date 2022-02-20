Менее тысячи человек заразились коронавирусом за минувшие сутки
За 19 февраля на территории Казахстана выявили 847 новых случаев КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Наибольшее число новых случаев КВИ выявили в Алматы. Кроме того, это единственный город, в котором суточный прирост заболевших больше 100.
Региональная ситуация с распространением коронавируса в регионах выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 61;
- в городе Алматы – 263;
- в городе Шымкент – 9;
- в Акмолинской области –42;
- в Актюбинской области – 14;
- в Алматинской области – 65;
- в Атырауской области – 6;
- в ВКО – 43;
- в Жамбылской области – 12;
- в ЗКО – 20;
- в Карагандинской области – 72;
- в Костанайской области – 73;
- в Кызылординской области – 2;
- в Мангистауской области – 7;
- в Павлодарской области – 73;
- в СКО – 84;
- в Туркестанской области – 1.
Отметим, что заболеваемость КВИ в стране продолжает снижаться. Так, за последние несколько дней ежедневный прирост упал с отметки в более чем 1,5 тыс. заболевших до 1 тыс. заболевших накануне и менее 1 тыс. сегодня.
Всего за время пандемии в стране подтверждено 1 298 456 случаев COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956952-chislo-zarazivshihsya-kvi-za-sutki-nazvali-v-minzdrave/