В Казнете появился фейк о карантинных лагерях для изоляции людей

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В казахстанских социальных сетях распространился слух о том, что недалеко от Семея якобы строятся карантинные лагеря, где будут насильно изолировать граждан.

Очередной фейк напугал казахстанцев. На этот раз сообщается о строительстве строгих карантинных лагерей, которые будут похожи на тюрьмы. Рассказывают, что людей якобы собираются держать против их воли в изоляции.

Фактчекеры StopFake.kz проверили эти сообщения и убедились, что информация о карантинных лагерях – это фейк.

Для проверки данных был запрошен комментарий в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

"Это фейк. Ничего подобного в Казахстане не строится", — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Также фактчекеры подчеркивают, что подобные слухи появлялись и в прошлые годы пандемии. Сообщалось о строящихся лагерях для больных COVID-19. Тогда, в 2020 и в 2021 годах эта информация тоже была опровергнута.

Напомним, что ранее в Казнете распространялся фейк об отце Билла Гейтса, из-за которого, якобы, началась пандемия испанского гриппа.

Также мы рассказывали, почему ложной является информация о том, что ПЦР-тесты бесполезны для диагностирования COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957254-v-kaznete-poyavilsya-feyk-o-karantinnyh-lageryah-dlya-izolyatsii-lyudey/