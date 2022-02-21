Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 627 случаев

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За минувшие сутки, 20 февраля, в Казахстане зарегистрировали 627 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, последние дни в стране наблюдается значительное снижение заболеваемости коронавирусом - в субботу сообщалось о 1008 новых случаях заражения, в воскресенье суточный прирост снизился до 847 новых зараженных.

Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

Нур-Султан - 31

Алматы - 203

Шымкент - 2

Акмолинская область - 30

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 27

Атырауская область - 11

Восточно-Казахстанская область - 33

Жамбылская область - 10

Западно-Казахстанская область - 14

Карагандинская область - 54

Костанайская область - 64

Кызылординская область - 3

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 57

Северо-Казахстанская область - 72

Туркестанская область - 3

За все время пандемии коронавирус выявили у 1 299 083 жителей Казахстана.

Напомним, накануне Казахстан перешел из "желтой" зоны в "зеленую".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957010-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-627-sluchaev/