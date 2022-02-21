Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 627 случаев
За минувшие сутки, 20 февраля, в Казахстане зарегистрировали 627 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Отметим, последние дни в стране наблюдается значительное снижение заболеваемости коронавирусом - в субботу сообщалось о 1008 новых случаях заражения, в воскресенье суточный прирост снизился до 847 новых зараженных.
Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:
- Нур-Султан - 31
- Алматы - 203
- Шымкент - 2
- Акмолинская область - 30
- Актюбинская область - 9
- Алматинская область - 27
- Атырауская область - 11
- Восточно-Казахстанская область - 33
- Жамбылская область - 10
- Западно-Казахстанская область - 14
- Карагандинская область - 54
- Костанайская область - 64
- Кызылординская область - 3
- Мангистауская область - 4
- Павлодарская область - 57
- Северо-Казахстанская область - 72
- Туркестанская область - 3
За все время пандемии коронавирус выявили у 1 299 083 жителей Казахстана.
Напомним, накануне Казахстан перешел из "желтой" зоны в "зеленую".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957010-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-627-sluchaev/