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Суточный прирост зараженных КВИ в Казахстане снизился до 627 случаев

Врач берет биоматериал на ПЦР-тестирование
Иллюстративное фото: VCG/VCG via Getty Images

За минувшие сутки, 20 февраля, в Казахстане зарегистрировали 627 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Отметим, последние дни в стране наблюдается значительное снижение заболеваемости коронавирусом - в субботу сообщалось о 1008 новых случаях заражения, в воскресенье суточный прирост снизился до 847 новых зараженных.

Согласно последним данным, в разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

  • Нур-Султан - 31
  • Алматы - 203
  • Шымкент - 2
  • Акмолинская область - 30
  • Актюбинская область - 9
  • Алматинская область - 27
  • Атырауская область - 11
  • Восточно-Казахстанская область - 33
  • Жамбылская область - 10
  • Западно-Казахстанская область - 14
  • Карагандинская область - 54
  • Костанайская область - 64
  • Кызылординская область - 3
  • Мангистауская область - 4
  • Павлодарская область - 57
  • Северо-Казахстанская область - 72
  • Туркестанская область - 3

За все время пандемии коронавирус выявили у 1 299 083 жителей Казахстана.

Напомним, накануне Казахстан перешел из "желтой" зоны в "зеленую".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957010-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-v-kazahstane-snizilsya-do-627-sluchaev/

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