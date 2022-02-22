Всего 483 новых случая КВИ выявили в Казахстане за сутки
За понедельник, 21 февраля, в Казахстане было выявлено всего 483 новых зараженных коронавирусом. Такие данные опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
Начиная с субботы, суточный прирост заболевших в Казахстане составлял менее тысячи человек. Так, 19 февраля было выявлено 847 новых случаев КВИ, а за воскресенье, 20 февраля, эта цифра упала до 627 заболевших.
По данным на 21 февраля эпидситуация в Казахстане выглядит так:
- в Нур-Султане – 26 подтвержденных случаев заражения;
- в Алматы – 172;
- в Шымкенте – 4;
- в Акмолинской области – 23;
- в Актюбинской области – 1;
- в Алматинской области – 42;
- в Атырауской области – 0;
- в Восточно-Казахстанской области – 20;
- в Жамбылской области – 11;
- в Западно-Казахстанской области – 4;
- в Карагандинской области – 47;
- в Костанайской области – 24;
- в Кызылординской области – 1;
- в Мангистауской области – 1;
- в Павлодарской области – 50;
- в Северо-Казахстанской области – 55;
- в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 299 566 случаев заболевания КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957195-vsego-483-novyh-sluchaya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/