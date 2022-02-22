Здоровье
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Всего 483 новых случая КВИ выявили в Казахстане за сутки

Пробирки в лаборатории
Иллюстративное фото: Alex Halada/AFP/Getty Images

За понедельник, 21 февраля, в Казахстане было выявлено всего 483 новых зараженных коронавирусом. Такие данные опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Начиная с субботы, суточный прирост заболевших в Казахстане составлял менее тысячи человек. Так, 19 февраля было выявлено 847 новых случаев КВИ, а за воскресенье, 20 февраля, эта цифра упала до 627 заболевших.

По данным на 21 февраля эпидситуация в Казахстане выглядит так:

  • в Нур-Султане – 26 подтвержденных случаев заражения;
  • в Алматы – 172;
  • в Шымкенте – 4;
  • в Акмолинской области – 23;
  • в Актюбинской области – 1;
  • в Алматинской области – 42;
  • в Атырауской области – 0;
  • в Восточно-Казахстанской области – 20;
  • в Жамбылской области – 11;
  • в Западно-Казахстанской области – 4;
  • в Карагандинской области – 47;
  • в Костанайской области – 24;
  • в Кызылординской области – 1;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Павлодарской области – 50;
  • в Северо-Казахстанской области – 55;
  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 299 566 случаев заболевания КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957195-vsego-483-novyh-sluchaya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/

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