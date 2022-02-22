Всего 483 новых случая КВИ выявили в Казахстане за сутки

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За понедельник, 21 февраля, в Казахстане было выявлено всего 483 новых зараженных коронавирусом. Такие данные опубликовала МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Начиная с субботы, суточный прирост заболевших в Казахстане составлял менее тысячи человек. Так, 19 февраля было выявлено 847 новых случаев КВИ, а за воскресенье, 20 февраля, эта цифра упала до 627 заболевших.

По данным на 21 февраля эпидситуация в Казахстане выглядит так:

в Нур-Султане – 26 подтвержденных случаев заражения;

в Алматы – 172;

в Шымкенте – 4;

в Акмолинской области – 23;

в Актюбинской области – 1;

в Алматинской области – 42;

в Атырауской области – 0;

в Восточно-Казахстанской области – 20;

в Жамбылской области – 11;

в Западно-Казахстанской области – 4;

в Карагандинской области – 47;

в Костанайской области – 24;

в Кызылординской области – 1;

в Мангистауской области – 1;

в Павлодарской области – 50;

в Северо-Казахстанской области – 55;

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 299 566 случаев заболевания КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957195-vsego-483-novyh-sluchaya-kvi-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/